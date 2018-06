Três bancos acusados de manipularem preços de ações na Austrália

O Citigroup e o Deutsche Bank combinaram, alegadamente, um preço mínimo para as ações.

Por Lusa | 07:01

A Austrália acusou os bancos Citigroup, Deutsche Bank e New Zealand Banking (ANZ) e seis funcionários de manipularem os preços relativos à venda de ações do ANZ, foi esta quarta-feira noticiado.

A acusação alegou que, há três anos, estes bancos fizeram acordos de não concorrência para fixarem os preços das ações do banco australiano ANZ, detidas pelo Deutsche Bank e pelo Citigroup, que foram vendidas a investidores institucionais, no valor de 2,5 mil milhões de dólares australianos (1,6 mil milhões de euros).

De acordo com as autoridades australianas, o Citigroup e o Deutsche Bank combinaram, alegadamente, um preço mínimo para as ações, de modo a que não perdessem valor.