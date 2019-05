Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três bombeiros acusados de abusos sexuais a mulher num quartel em Paris

Vítima de nacionalidade norueguesa apresentou queixa às autoridades.

18:23

Três bombeiros foram detidos por serem suspeitos de abusar sexualmente de uma mulher, em grupo, num quartel em Paris, França.



Segundo avança o jornal Le Fígaro, uma investigação está a ser levada a cabo para apurar o que aconteceu.



De acordo com a mesma fonte, uma mulher de nacionalidade norueguesa apresentou queixa às autoridades. Os bombeiros não estavam ao serviço quando o incidente se registou.



O porta-voz dos Bombeiros de Paris, o tenente-coronel Gabriel More, avançou que os bombeiros em causa devem ser suspensos se forem comprovadas as acusações.



"Isto não pode ser tolerado. São valores totalmente contrários àqueles que são defendidos pelos bombeiros", sublinhou.