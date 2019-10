#CENTRO | princípio de incêndio provoca interdições na Rua Buenos Aires, altura da Rua da Quitanda. Equipes no local. pic.twitter.com/ER66NrBOv4 — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 18, 2019

Três bombeiros morreram esta sexta-feira num incêndio num estabelecimento noturno, no Rio de Janeiro. Um outro bombeiro ficou gravemente ferido durante o combate às chamas e foi transportado para o hospital.Segundo o portal de notícias brasileiro R7, as causas da morte estão a investigadas. De acordo com as primeiras informações, citando o site O Hoje, os operacionais terão continuado os trabalhos de combate mesmo sem oxigénio na botija, sendo a principal causa da morte aponda pelas autoridades a inalação de fumo.No entanto, de acordo com as primeiras informações policiais, os bombeiros terão morrido devido à inalação de fumoO alerta foi dado por volta das 12h00 locais.O incêndio obrigou ao corte de uma rua, de acordo com o Centro de Operações do Rio de Janeiro.