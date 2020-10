Três corpos encontrados em região afetada pelo mau tempo em França

Três corpos foram encontrados esta segunda-feira em França, nas vilas montanhosas próximas de Nice, afetadas pelo mau tempo que se fez sentir na região fronteiriça franco-italiana, anunciaram as autoridades francesas.



Os corpos foram encontrados perto das localidades de Lantosque, Colomars e de Saint-Martin-Vésubie, esta última uma das mais afetadas pelas chuvas torrenciais e inundações que afetaram a região na sexta-feira.

De acordo com a proteção civil francesa, na tarde de hoje ainda havia 21 pessoas dadas como desaparecidas, oito das quais que foram vistas a serem levadas pela corrente provocada pelas inundações e 13 cujas famílias ainda não conseguiram contactar desde sexta-feira.

Do lado italiano, um corpo foi encontrado perto da fronteira francesa, em Ventimiglia, mas ainda não foi oficialmente identificado pelas autoridades francesas como sendo uma vítima do mau tempo no vale de Roya.