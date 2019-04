Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três crianças entre os onze mortos em acidente com autocarro no México

Veículo transportava cerca de 40 passageiros da Cidade do México para Torreon.

16:45

Onze pessoas morreram, incluindo três crianças, num acidente com um autocarro no México, este domingo. O capotamento ocorreu em Zacatecas, na manhã deste domingo.



O veículo transportava cerca de 40 passageiros que seguiam da Cidade do México pata Torreon, avança a Reuters.



"Ainda há corpos dentro do autocarro e é possível que debaixo dele haja mais pessoas", assumiu Moises Villagrana, porta-voz dos serviços de emergência de Zacatecas, à agência.



Entre os feridos há cinco pessoas da América Central com vistos humanitários.