Três crianças de oito, dez e onze anos morreram e outra, de seis anos, está internada em estado crítico após caírem num lago gelado nos arredores de Birmingham, no centro de Inglaterra, no domingo.



Segundo testemunhas, dois dos menores estavam a brincar em cima da superfície gelada do lago, na localidade de Solihull, quando o gelo se partiu, tendo uma das crianças ficado com a perna presa.









Ver comentários