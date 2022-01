Três desaparecidos e quase mil casas destruídas no incêndio no oeste dos EUA

Três pessoas estão desaparecidas e quase mil casas foram destruídas no incêndio de quinta-feira no estado norte-americano do Colorado, no oeste do país, disseram as autoridades.

"Temos muita sorte por não termos uma lista de 100 pessoas desaparecidas. Mas, infelizmente, temos três pessoas desaparecidas", disse o xerife do condado de Boulder, Joe Pelle, em conferência de imprensa, no sábado.

Pelo menos 991 casas foram destruídas pelas chamas que engoliram bairros inteiros em Superior e Louisville na quinta-feira, forçando cerca de 33 mil pessoas a fugir de casa.