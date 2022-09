Quatro detidos durante o cortejo fúnebre da rainha Isabel II na Escócia

Quatro pessoas foram detidas esta segunda-feira durante o cortejo fúnebre da rainha Isabel II, por perturbarem a paz.



Um jovem foi detido pela polícia britânica após insultar o príncipe André, que seguia na procissão da urna da rainha Isabel II, até à Catedral de Santo Egídio, em Edimburgo. Os vídeos, quer do momento em que o jovem se aproxima do príncipe, quer do momento da detenção, foram partilhados nas redes sociais. O jovem terá gritado "velho doente", antes de ser levado pela polícia, revelou a Sky News.





O Channel 4 avançou que a polícia deteve também um homem de 74 anos por violar a paz junto ao palácio de Holyrood, em Edimburgo.

Uma mulher de 22 anos que exibiu um cartaz que pedia a "abolição da monarquia" junto à Catedral de Santo Egídio, foi detida e acusada de perturbar a paz.





NEW: The 22-year old woman who was arrested after holding up this anti-monarchy placard at St Giles' Cathedral has now been CHARGED “in connection with a breach of the peace", @PoliceScotland confirm.

Will appear at Edinburgh Sheriff Court at a later date. pic.twitter.com/gFdBkoISB6