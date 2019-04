Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três dos melhores alpinistas do mundo morrem soterrados por avalanche no Canadá

Condições adversas obrigaram a parar os trabalhos de resgate.

17:44

Três dos melhores alpinistas do mundo foram dados como mortos depois de terem desaparecido na sequência de uma grande avalancha nas Montanhas Rochosas do Canadá. Estariam a tentar a mais alta montanha das Waputik, quando desapareceram.



David Lama e Hansjörg Auer, ambos austríacos e o norte-americano Jess Roskelley são as vítimas do trágico acidente. Os corpos ainda não foram recuperados.



Depois de terem sobrevoado a zona onde os alipinistas estariam, os funcionários do parque nacional dizem ter visto indícios de uma avalanche e vários destroços que "continham equipamento de escalada".



As condições adversas obrigaram a parar os trabalhos de resgate.