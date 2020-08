Três espanhóis morrem a fazer canyoning na Suiça. Um está desaparecido

Três turistas espanhóis morreram a particar canyoning e um quarto está desaparecido no rio Parlitobel, em St. Gallen, no norte da Suíça.



Os quatro turistas terão sofrido um acidente, por volta das 17h00 de quarta-feira. Os espanhóis terão sido atingidos por uma violenta tempestade.

As autoridades de resgate, que iniciaram as buscas na quarta-feira, encontrou os três corpos na madrugada de quinta-feira e o quarto continua desaparecido.



Segunda o porta-voz da polícia de St.Gallen os turistas não se fizeram acompanhar por um guia. Devido ao mau tempo as buscas foram suspensas durante parte da noite mas foram retomadas na manhã desta quinta-feira.

Canyoning é uma atividade desportiva que consiste em percorrer cursos de água através de técnicas e equipamentos de escalada, espeleologia e canoagem.