Três esquiadores morrem em avalanche na Suíça

Vítimas serão de nacionalidade espanhola. Há ainda registo de mais dois feridos.

Pelo menos três esquiadores de nacionalidade espanhola morreram este domingo na sequência de uma avalanche nos Alpes Suíços, na localidade de Valais.



De acordo com o Daily Mail, do incidente resultaram ainda dois feridos. Todas as vítimas faziam parte de um grupo espanhol que realizava uma visita guiada ao local.



