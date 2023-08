Três feridos em ataque de drones e mísseis russos em Odessa

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em dois ataques de drones e mísseis russos, na madrugada desta segunda-feira, em Odessa, na Ucrânia, avança a Reuters."Como resultado do ataque inimigo em Odessa, vários incêndios deflagraram devido à queda de fragmentos de foguetes", disse Oleh Kiper, governador da região, no Telegram, acrescentado que "as janelas dos edifícios foram arrancadas pela onda de explosão".O comando das forças armadas da Ucrânia no sul disse que suas forças de defesa aérea intercetaram todos os 15 drones e oito mísseis marítimos do tipo Kalibr que a Rússia lançou no porto.No entanto, um dormitório e um supermercado ficaram destruídos pela queda de destroços de mísseis.