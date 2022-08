Três feridos em tiroteio à porta de parque de diversões nos EUA

Pelo menos três pessoas ficaram feridas num tiroteio à porta de um parque de diversões em Gurnee, no Illinois, EUA.De acordo com as autoridades, citadas pela Reuters, os suspeitos entraram de carro no parque de estacionamento do Six Flags, saíram do veículo e começaram a disparar na direção de um homem. Abandonaram depois o local na mesma viatura.Duas pessoas foram transportadas para um centro médico da região. Não correm, no entanto, risco de vida. Uma terceira pessoa recusou tratamento hospitalar."O tiroteio desta noite não foi um ato aleatório, e pareceu tratar-se de um incidente direcionado que ocorreu fora do parque", revelou o Departamento de Polícia.