Três feridos em tiroteio durante um funeral em Chicago, nos EUA

Pelo menos três pessoas foram baleadas este sábado durante um funeral que decorria junto a uma igreja em Chicago, nos Estados Unidos da América.De acordo com as autoridades norte-americanas, citadas pela Fox News, um carro passou junto ao local e disparou contra as pessoas.As vítimas, com idades compreendidas entre 20 e 37 anos, foram transportadas para o hospital.Um homem de 20 anos foi baleado no abdómen, ombro e perna. Outra vítima, um homem de 37 anos de idade foi baleado na parte superior da coxa direita. A terceira vítima é um homem de 25 anos que foi baleado na parte superior direita das costas, segundo a polícia.Em atualização