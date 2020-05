Três guardas iranianos mortos em confrontos perto da fronteira com Iraque

Três guardas de fronteira iranianos foram esta sexta-feira mortos num confronto com "insurgentes armados" no noroeste do país, perto da fronteira com o Iraque, informou a agência de notícias Isna.

O confronto aconteceu perto da cidade de Sardasht, na província iraniana do Azerbaijão Ocidental, quando "os guardas da fronteira estavam em patrulha", disse a agência iraniana, adiantando haver "insurgentes mortos" e "três guardas de fronteira caídos".

O grupo ao qual esses "insurgentes" pertenciam não foi identificado pela Isna.