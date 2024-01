Três homens esfaqueados num comboio em Tóquio

Três homens foram esfaqueados, esta quarta-feira, num comboio em Tóquio, no Japão. Segundo a agência Reuters, uma mulher foi detida por suspeita dos crimes.A polícia japonesa recebeu uma chamada de emergência pouco antes das 23h00 locais (cerca das 14h00 em Portugal) com a informação de que uma mulher tinha infligido ferimentos com uma faca na linha de comboio Yamanote, uma das rotas de transporte mais movimentadas da cidade.De acordo com meios japoneses, nenhuma das vítimas terá sofrido ferimentos graves.A circulação de comboios na linha Yamanote foi suspensa.