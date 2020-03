Três homens violam jovem de 23 anos à vez dentro de um carro

Três homens de 33, 32 e 28 anos foram detidos por estarem acusados de violar uma mulher de 23 anos num carro estacionado em Barcelona, ao início da manhã do último sábado. Os três suspeitos são de nacionalidade equatoriana, hondurenha e espanhola.Tudo aconteceu após uma noite de festa numa discoteca. A vítima contou à polícia que abandonou o local com um homem que conheceu no estabelecimento e que a convidou para beber uma bebida. Garante ter perdido a consciência após ingerir algumas bebidas alcoólicas.O que aconteceu a seguir foi testemunhado por pelo menos duas pessoas que iam a passar na rua onde foi perpetrado o crime. Pouco antes das 07h00, a polícia recebeu uma queixa que dizia que estavam três indivíduos a violar uma jovem que se encontrava imóvel dentro de um carro, à vez.As autoridades aproximaram-se da viatura e viram que dois homens saíram de lá. No carro estava a jovem, inconsciente e nua da cintura para baixo acompanhado pelo terceiro elemento do grupo, com as calças e as cuecas para baixo.Os suspeitos ainda tentaram convencer os polícias de que estariam a ter relações sexuais consensuais, enquanto lhe mostrava uma gravação na qual um deles aparecia a fazer sexo com a jovem, que mal se mexia.Mais tarde, a vítima recuperou gradualmente a consciência e disse que não sabia como tinha ido parar àquele carro e que não tinha consentido em ter relações sexuais. Foi acompanhado pelas autoridades até ao hospital para realizar exames.