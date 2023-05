Três idosas morreram esta segunda-feira após terem sido baleadas na cidade de Farmington, no estado norte-americano do Novo México. As vítimas mortais seguiam num carro quando foram surpreendidas pelos disparos, avança a CNN Internacional.Gwendolyn Schofield, de 98 anos e Melody Ivie, de 73, morreram ainda dentro do veículo. Shirley Volta ainda foi levada para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.O atacante acabou por ser abatido pelas autoridades.A família do jovem conta que o rapaz estaria a atravessar uma fase complicada e que a sua saúde mental estaria afetada.