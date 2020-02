Três irmãos com menos de 5 anos diagnosticados com o mesmo tipo de cancro

Devido aos tratamentos e consultas, o casal já foi obrigado a vender a sua casa e a viver com familiares. Vários desconhecidos têm tentado ajudar a família e doado dinheiro através de plataformas de crowdfunding. Tristen, de apenas cinco anos, foi o primeiro a ser diagnosticado, em abril de 2014. O irmão, Caison, de 3 anos, foi o segundo a ser diagnosticado, em outubro de 2016. Carter Rush, o mais novo dos três irmãos, com apenas sete meses, foi diagnosticado em janeiro.Os três rapazes estão a ser sujeitos a sessões de quimioterapia, ao mesmo tempo que fazem tratamentos a laser e consultas de rotina aos olhos.Devido aos tratamentos e consultas, o casal já foi obrigado a vender a sua casa e a viver com familiares. Vários desconhecidos têm tentado ajudar a família e doado dinheiro através de plataformas de crowdfunding.

Três pequenos irmãos, todos com menos de 5 anos, foram diagnosticados com cancro no olho. O caso está a sensibilizar os norte-americanos.