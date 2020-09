Três irmãos oferecem dinheiro por sexo a menina de 10 anos e violam-na quando esta recusa avanços

Kenner, no estado norte-americano do Louisiana.

Uma menina de 10 anos foi violada por três irmãos, todos com cerca de 30 anos, após ter recusado sexo a troco de dinheiro emDe acordo com o jornal britânico Mirror, a menina trancou-se na casa de banho após os avanços sexuais do trio, no entanto, estes forçaram a entrada e violaram-na.Dois deles,já foram detidos pelas autoridades, permanecendo o terceiro,