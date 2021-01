Três jornalistas vietnamitas condenados a penas de 11 a 15 anos de prisão por criticarem regime comunista

Três jornalistas vietnamitas foram esta quarta-feira condenados a penas de 11 a 15 anos de prisão, após terem criticado o regime comunista, uma condenação criticada pela organização não-governamental (ONG) Amnistia Internacional, que acusou o Governo de censura.

Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan, conhecidos pela defesa da democracia, foram considerados culpados de ter "fornecido e divulgado informações na internet contra a República Socialista do Vietname", num processo sumário na cidade de Ho Chi Minh (sul).

Os jornalistas, detidos entre o final de 2019 e meados de 2020, eram também acusados de ter estado "regularmente em contacto com opositores ao regime", dentro e fora do país.



UE pede libertação imediata de jornalistas condenados no Vietname

A UE censurou a condenação de três jornalistas vietnamitas a penas de 11 a 15 anos de prisão, por críticas ao regime comunista, instando o governo do Vietname a libertá-los imediatamente.

"A condenação de Pham Chi Dung a 15 anos de prisão, e a 11 anos para Nguyen Tuong Thuy e Le Huu Minh Tuan, é um desenvolvimento negativo", considerou, em comunicado, um porta-voz do gabinete de Política Externa e de Segurança da UE.

Na nota, o porta-voz sublinhou que "o direito à liberdade de expressão é garantido pela Constituição vietnamita, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, e por outras convenções internacionais que o Vietname subscreveu, incluindo o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos", tendo o país também aceitado "recomendações para garantir e levantar as restrições à liberdade de opinião e de expressão".