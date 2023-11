Três jovens de origem palestiniana baleados perto da Universidade de Vermont nos EUA

Três jovens de origem palestiniana foram baleados em Burlington, perto da Universidade de Vermont, nordeste dos EUA, informou no domingo a polícia, que não descarta tratar-se de um crime de ódio.

Dois dos feridos encontram-se estáveis e um terceiro sofreu "ferimentos muito mais graves", disse, em comunicado, Jon Murad, da polícia de Burlington.

Os três, todos na casa dos 20, estavam a caminhar durante uma visita a casa de um familiar de uma das vítimas, por ocasião do feriado do Dia de Ação de Graças, quando foram confrontados por um homem branco com uma arma de fogo, continuou a polícia.