Três jovens mortos à facada em Londres

Três jovens do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 20 e os 30 anos, foram mortos à facada este domingo à tarde, na zona de Seven Kings, em Londres.



De acordo com o jornal The Guardian, as autoridades foram acionadas para um incidente em Elmstead Road pouco antes das 19h40.





An investigation has been launched into the deaths of three men in #SevenKings #Redbridge all of whom had suffered apparent stab injuries https://t.co/wQlSNRtZTS — Redbridge MPS (@MPSRedbridge) January 19, 2020

Quando chegou ao local, a Polícia Metropolitana de Londres deparou-se com as vítimas esfaqueadas no chão. O óbito foi declarado no local.Até ao momento são ainda desconhecidas as motivações deste crime. Ainda não foi detido nenhum suspeito.