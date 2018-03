Três jovens mutiladas e decapitadas por grupo criminoso

Criminosos filmaram tortura brutal e depois partilharam os vídeos nas redes sociais.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:28

Numa nova exibição de selvajaria e crueldade na guerra travada entre facções rivais do crime organizado no Brasil, três mulheres jovens foram mutiladas, executadas e decapitadas por um grupo de criminosos do estado brasileiro do Ceará, no nordeste do país. Os corpos despedaçados das três jovens foram localizados esta sexta-feira após três dias de buscas, enterrados numa pequena ilhota a 800 metros da margem do Rio Ceará, em Fortaleza, a capital do estado, numa área de mangue.

As três vítimas sofreram torturas horríveis antes de serem mortas pelos cinco executores, que fizeram questão de filmar todo o ritual macabro e exibiram as terríveis imagens em redes sociais. Dos cinco, quatro já foram presos e o outro, um rapaz de 19 anos, fugiu mas já está identificado e a ser procurado pela polícia.

Nas imagens, vêem-se as três jovens, identificadas como Ingrid Teixeira Ferreira, Nara lima e Darciele Anselmo deAlencar a ser brutalmente espancadas e golpeadas com facões. A dada altura, os seus membros são cortados a sangue-frio pelos criminosos quando ainda estavam vivas. Depois, as três são executadas a tiro, apesar de implorarem desesperadamente para não serem mortas. O desfecho não é menos terrível: as jovens são decapitadas e enterradas na ilhota do mangue, que fica no Parque Leblon, uma área isolada na divisão entre as cidades de Fortaleza e de Calcaia.

Os crimes ocorreram no dia dois de Março, sexta-feira da semana passada, mas só foram descobertos na última terça-feira, dia 6, após as imagens brutais começarem a circular nas redes sociais. Através delas, a polícia identificou os assassinos e conseguiu prender quatro deles.



Um dos detidos é Diego Alves Fernandes, de 21 anos, com cadastro por receptação e por pertencer a organização criminosa. Foi o único a admitir ter estado envolvido no caso. Os outros, Luís Alves de 23 anos, Honorato Santos, de 42 e um adolescente de 17 anos negam ter participado no crime. Está em fuga um jovem de 19 anos, com o nome de

Alison de Oliveira Borges.

De acordo com a polícia do Ceará, as três mulheres assassinadas teriam algum tipo de ligação a uma facção criminosa rival da dos assassinos. Por isso, estes fizeram questão de filmar o ritual de brutalidade e selvajaria e de o exibir nas redes sociais, para desmotivar a adesão de outras pessoas ao grupo oponente.