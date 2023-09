Três membros de grupo armado morrem em tiroteio com a polícia no Kosovo

Três membros de um grupo armado, que estará envolvido na morte de um polícia, morreram em confrontos com as forças de segurança no Kosovo e quatro foram detidos, informou este domingo a polícia kosovar em comunicado.

O comunicado, citado pelo jornal Koha Ditore de Pristina, refere que os quatro detidos tinham bastante armamento, munições e instrumentos de comunicação.

Segundo as autoridades kosovares, trata-se de um grupo de pelo menos 30 elementos, apoiados por veículos, que se entrincheiraram num mosteiro ortodoxo sérvio em Banjska, no norte do Kosovo, onde protagonizaram um tiroteio com a polícia, que cercou a zona após um incidente ocorrido ao início da manhã.