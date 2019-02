Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Apanha três meses de prisão por enganar radar com laser na matrícula

Michael foi condenado a pagar uma multa de 1700 euros.

12.02.19

Um condutor britânico foi esta segunda-feira condenado a cumprir três meses de prisão e vai ser obrigado a pagar uma multa, tudo isto porque decidiu instalar um laser na zona da matricula do seu carro para perturbar a captação de informação do radar.



O caso começou a ser julgado em fevereiro de 2018, quando o BMW Série 3 de Michael Twizell foi apanhado em alta velocidade numa estrada de Inglaterra por um radar, no entanto o sistema laser que o homem tinha instalado acabou por perturbar a deteção de velocidade do radar.



Esta segunda-feira, Michael foi condenado a três meses de prisão e a uma multa de 1700 euros.