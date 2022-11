Três migrantes sobreviveram a uma viagem de onze dias e mais de quatro mil quilómetros entre Lagos, na Nigéria, e Las Palmas, nas Ilhas Canárias, empoleirados no leme de um petroleiro. Durante todo esse tempo estiveram completamente expostos aos elementos, protegidos apenas com a roupa que traziam no corpo.









Os clandestinos foram detetados pela guarda costeira espanhola à chegada do navio ao porto de Las Palmas, na segunda-feira. Foram imediatamente resgatados e levados para o hospital sofrendo de hipotermia e desidratação. A tripulação do navio garantiu não se ter apercebido da sua presença.

De acordo com a lei, serão devolvidos ao país de origem se entretanto não reclamarem asilo em Espanha.