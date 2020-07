Três mil milhões de animais mortos na Austrália devido aos fogos

Os números são impressionantes e superam amplamente as estimativas iniciais. Os incêndios florestais que assolaram a Austrália em 2019 e 2020 tiveram um impacto devastador na vida selvagem daquele país. Muito maior que a devastadora perda de coalas, a face mais visível do desastre para a comunidade internacional. Segundo um estudo ontem divulgado, três mil milhões de animais foram mortos ou deslocados pelas chamas: 143 milhões de mamíferos, 2,46 mil milhões de répteis, 180 milhões de pássaros e 51 milhões de sapos.O estudo, desenvolvido por várias universidades australianas, não abre grandes perspetivas aos que conseguiram escapar do fogo. Terão morrido mais tarde, por desidratação e falta de comida, abrigo e proteção contra predadores. Como termo comparativo, o número de animais que morreram nos incêndios e em consequência destes é pouco menos de metade da população mundial. “Um número tão grande, que é impossível compreender”, diz Chris Dickman, professor na Universidade de Sidney e membro da Academia Australiana de Ciências, que supervisor do estudo. “É um dos piores desastres da vida selvagem da história moderna”, acrescenta.