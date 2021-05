Três milhões de belgas já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19

Três milhões de cidadãos belgas já receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, segundo uma nota de hoje do instituto público Sciensano, cujo porta-voz disse, na sexta-feira, que 80 por cento dos adultos deverão estar vacinados antes de 15 de agosto.

Durante o mês de abril, a Bélgica administrou em média 400.000 doses de vacina por semana e as autoridades sanitárias esperam que esse ritmo aumente progressivamente para chegar até 1,2 milhões de injeções em junho.

O país com 11,4 milhões de habitantes é o quarto da União Europeu que mais doses de vacina administrou, logo à frente da Espanha e da Áustria, numa lista que segundo os dados do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças é encabeçada pela Hungria, ainda que Budapeste esteja a vacinar também com as vacinas russa Sputnik V a chinesa Sinopharm, além das vacinas autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento.

A Bélgica tem uma incidência acumulada de 415 casos por cada 100.000 habitantes, depois se nos últimos sete dias ter registado uma média de 3.212 novos caos por dia, o que pressupõe uma diminuição de 11% face à semana anterior.

Na Bélgica também continua a diminuir o número de camas ocupadas nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), cujo número atualmente se cifra em 854.