Três milhões de casos de coronavírus nos EUA

Os Estados Unidos registaram na terça-feira 60 209 novos casos de infeção por Covid-19, número que ajudou o país a passar a barreira dos 3 milhões de casos confirmados desde o início da pandemia.











O anterior recorde diário de infeções era de 55 220 casos, no dia 2 de julho. Há pelo menos 24 estados norte-americanos que registaram nas últimas duas semanas um grande aumento no número de casos diários de infeção, especialmente depois de terem aumentado o número de testes realizados. Só os estados do Texas e da Califórnia contabilizaram, cada um, mais de 10 mil novas infeções na terça-feira e a Florida está perto de esgotar as camas nos Cuidados Intensivos.

pormenores



Máscara obrigatória



A região espanhola da Catalunha ordenou esta quarta-feira aos cidadãos e visitantes o uso obrigatório de máscara em todos os espaços públicos, para prevenir a transmissão do coronavírus.





Fronteiras fechadas



Os Países Baixos fecharam esta quarta-feira as suas fronteiras com a Sérvia e o Montenegro, uma semana após a reabertura das mesmas. A decisão foi justificada com o aumento de casos de infeção nesses países.





Lourenço não fez teste



O governo angolano desmentiu esta quarta-feira que o presidente João Lourenço tenha sido testado ao Covid-19 após a reunião do Bureau Político do MPLA, em que participou um dirigente infetado, ao contrário do que tinha sido noticiado na véspera.





Jovens violam regras



Cerca de 60 jovens foram identificados em Cabo Verde por frequentarem bares a funcionar ilegalmente. Trinta estabelecimentos foram encerrados.





OMS reconsidera contágio por via aérea



A OMS reconheceu que há estudos que apontam para a possibilidade de contágio do novo coronavírus através de pequenas partículas suspensas no ar e admitiu emitir novas recomendações, incluindo o uso de máscara em espaços fechados mesmo com distanciamento social.



Até agora, a OMS dizia que a transmissão ocorria apenas através de gotículas expelidas por tosse ou espirros.