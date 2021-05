Três mortos durante tiroteio em casino nos EUA

Pelo menos três pessoas morreram no sábado durante um tiroteio num casino perto da cidade de Green Bay, no estado do Wisconsin, nos EUA, incluindo o suspeito do ataque, abatido pela polícia, informaram as autoridades.

Uma terceira pessoa terá ficado ferida com gravidade, antes de a Polícia alvejar o suspeito do ataque, que morreu, segundo a mesma fonte.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), o responsável da polícia do condado de Brown, Kevin Pawlak, disse que o indivíduo armado visava uma pessoa com quem tinha um diferendo, que não se encontrava no casino.