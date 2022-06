Três pessoas morreram e 14 ficaram feridas este domingo num tiroteio num bar em Chattanooga, Tennessee, nos EUA.De acordo com a polícia de Chattanooga, 14 pessoas foram atingidas por balas, enquanto outras três acabaram por ser atropeladas enquanto fugiam do local do ataque.Dois dos baleados acabaram por morrer. A terceira vítima mortal surge na sequência de um atropelamemto, segundo o The Washington Post.Vários feridos permanecem em estado crítico. Dezasseis das vítimas eram adultos e uma era menor de idade.