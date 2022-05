Três mortos e 36 detidos em operação policial na Venezuela

Três pessoas morreram esta quinta-feira em confrontos entre as forças de segurança e grupos criminosos, na Cota 905, La Vega e El Valle, a sul e oeste de Caracas.

As rádios locais dão conta de que pelo menos 36 pessoas foram detidas e que diferentes organismos realizaram uma operação policial com o propósito de dar com o paradeiro de três perigosos criminosos conhecidos como "El Koki", "Vampi" e "Garbis".

Residentes na Cota 905, La Vega e El Valle explicaram aos jornalistas que no sábado 14 de maio os criminosos atacaram uma esquadra da Polícia Nacional Bolivariana (PNB), na Cota 905 e que desde então a polícia tem marcado presença "de forma intensa", naqueles bairros.