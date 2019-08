Três mortos e 69 desaparecidos após incêndio em 'ferry' nas Filipinas

Três pessoas morreram e 69 estão desaparecidas na sequência de um incêndio que deflagrou durante noite a bordo de um 'ferry' no sul das Filipinas, com pelo menos 174 pessoas a bordo, segundo um novo balanço das autoridades.

Desconhecem-se até ao momento as causas do incêndio que deflagrou no Lite Ferry 16, que transportava 136 passageiros e 38 tripulantes, sendo que 102 pessoas foram já resgatadas com vida, informou a guarda costeira filipina.

As operações de resgate estão a enfrentar dificuldades devido aos fortes ventos e às correntes marítimas.