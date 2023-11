Um incêndio, durante a madrugada deste sábado, num edifício residencial a norte de Paris, em França, matou três pessoas e deixou oito com ferimentos. Uma criança ficou gravemente ferida, informou a polícia, segundo a Reuters.As autoridades judiciais abriram uma investigação sobre as causas do incêndio, que ocorreu na cidade de Stains, no departamento de Seine-Saint-Denis, e que já foi extinto, acrescentou a polícia.