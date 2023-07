Três agentes morreram na terça-feira e dez pessoas ficaram feridas num ataque bombista contra a polícia e o Ministério Público no oeste do México, disse o governador do estado de Jalisco.

Funcionários do Ministério Público do estado de Jalisco e da polícia "foram alvo de um ataque cobarde com engenhos explosivos que causaram, de acordo com um balanço provisório, a morte de três elementos da polícia municipal e do Ministério Público, bem como dez feridos", escreveu o governador Enrique Alfaro, na rede social Twitter.