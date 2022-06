Três mortos e dezenas de feridos em colisão entre comboio e camião do lixo em Missouri, EUA

Pelo menos três pessoas morreram e 50 ficaram feridas na segunda-feira, após o comboio onde seguiam ter descarrilado numa zona rural do Missouri, nos Estados Unidos, segundo confirmaram as autoridades norte-americanas.O comboio que transportava mais de 200 pessoas e seguia de Los Angeles para Chicago embateu contra um camião do lixo.O passageiro acrescentou que os habitantes da localidade que estavam por perto "trouxeram escadas para ajudar a saída de dentro do comboio".Em atualização.