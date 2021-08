Três mortos e mais de 50 feridos em explosão de bomba durante procissão de xiitas no Paquistão

Uma bomba, colocada na berma da estrada onde passava uma procissão xiita no Paquistão, esta quinta-feira, explodiu matando pelo menos três pessoas e deixando outras 50 feridas.

Segundo a Associated Press, vários feridos no ataque esperavam ajuda médica, com várias ambulâncias a acorrer à cidade de Bahawalnagar, na província de Punjab.

O chefe da polícia local Mohammad Asad e o líder xiita Khawar Shafqat, confirmaram a explosão e condenaram o ataque, pedindo ao governo mais medidas de proteção, para que ataques deste género não ocorram nas celebrações religiosas.

A procissão em causa ocorre anualmente e, este ano, assinala os 700 anos da morte de Hussein, neto do profeta Maomé. Nas procissões de Ashura os xiitas envergam negro e, muitas vezes, autoflagelam-se durante o percurso.