Três mortos e quatro desaparecidos em queda de hidroavião no Canadá

Três pessoas morreram e quatro encontram-se desaparecidas após a queda de um hidroavião em Terra Nova e Labrador, uma província a leste do Canadá.

A companhia aérea Air Saguenay confirmou à CTV News que a bordo da aeronave se encontravam sete pessoas quando este caiu a norte de Labrador, perto da comunidade de Natuashish.





Entre as vítimas estão quatro pescadores, dois guias e o piloto.O avião tinha partido de uma cabana de pesca perto de Schefferville, esta segunda-feira, e dirigia-se para um acampamento de pesca no Lago Mistasin perto do local do acidente.