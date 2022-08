Três mortos e seis feridos em ataque com faca em jardim de infância

Um ataque com faca num jardim de infância em Jiangxi, na China, fez três mortos e seis feridos.De acordo com a polícia chinesa, citada pelo The Mirror, um "gangster" invadiu o infantário por volta das 10h da manhã, hora local, antes de começar a atacar com uma faca.As idades das vítimas ainda não foram confirmadas.As autoridades divulgaram o nome do seu suspeito inicial - um homem local de 48 anos chamado Liu Mouhui.

De acordo com as informações oficiais, a polícia "está a fazer os possíveis para encontrar" o agressor.

Nos últimos anos, registaram-se na República Popular da China vários ataques do mesmo tipo em infantários e escolas, com dezenas de mortos e feridos.