Três pessoas morreram e uma ficou ferida num ataque que ocorreu este domingo numa universidade nas Filipinas. O tiroteio aconteceu durante uma cerimónia de formatura. O suspeito foi apanhado pelas autoridades junto do portão da Universidade Ateneu de Manila.De acordo com a Reuters, o atirador tinha em sua posse duas pistolas. A polícia revelou que as vítimas mortais são uma ex-autarca da cidade de Lamiran, o seu consultor e um segurança da universidade.O chefe das autoridades locais, Remus Medina, afirmou que o atirador era um "assassino determinado".A polícia, que já se encontra a investigar o caso, revelou ainda que o suspeito não tinha familiares na cerimónia.