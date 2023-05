Oito mortos e vários desaparecidos nas cheias no norte de Itália. Mais de cinco mil moradores retirados de casa

Oito pessoas morreram e várias estão desaparecidas devido às inundações causadas pelas fortes chuvas na região de Emilia-Romagna, no norte de Itália. A informação é avançada pela agência Reuters, que cita as autoridades italianas.Já foram retirados cerca de cinco mil moradores das zonas afetadas pelas cheias e transferidos para alguns centros desportivos. As autoridades locais pedem que ninguém se aproxime dos rios nos próximos dias e aconselha a todos os que moram em zonas próximas de cursos de água a saírem de casa."A chuva ainda não acabou, vai continuar durante várias horas. Estamos a enfrentar uma situação muito, muito complicada", disse o chefe adjunto da Agência de Proteção Civil, Titti Postiglione, citado por aquela agência de notícias.Os cadáveres foram encontrados nas cidades de Forli, Cesena e Cesenatico.Esta é a segunda vez que a região de Emilia-Romagna foi atingida pelo mau tempo. As chuvas torrenciais seguem-se a meses de seca intensos que deixaram a terra com menor capacidade de absorção e agravam o cenário de cheia.Esta quarta-feira decorrem mais operações. Os estabelecimentos de ensino e o serviço de comboio estão fechados até que a situação se amenize.