Três mortos e um ferido grave em tiroteio na Holanda perto de escola primária. Suspeito é polícia

O jornal holandês

o suspeito é um polícia que terá tentado tirar a vida aos filhos e à mulher. Os filhos, de oito e 12 anos, morreram e a mulher de 28 ano ficou gravemente ferida. O polícia de 34 anos suicidou-se de seguida.

As autoridades holandesas confirmaram que existem "várias vítimas baleadas".

Um "violento" tiroteio em Dordrecht, na Holanda, perto de escola primária provocou três mortos e um ferido grave. De acordo com a imprensa local, o incidente teve lugar numa habitação de um polícia.de Telegraaf afirma queO alerta foi dado às 18h30 locais, cerca das 17h30 em Lisboa, após a população ter ouvido vários tiros.

Pelo menos quatro ambulâncias e uma equipa médica estão no local para prestar assistência.



Há ainda um forte aparato policial, vários bombeiros e dois helicópteros de socorro no local.



O bairro está parcialmente fechado de acordo com o jornal De Telegraaf. O presidênte da câmara Wouter Kolff fala de um "tiroteio muito violento".



"Estou muito emocionado e simpatizo enormemente com todos os envolvidos", afirma dizendo que mais tarde se deslocará ao local.





Bij een schietincident op de #heimerstein in #Dordrecht zijn meerdere slachtoffers gevallen. Wij zijn met veel mensen aanwezig en onderzoeken wat er gebeurt is — Politie Rotterdam eo (@Politie_Rdam) September 9, 2019