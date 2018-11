Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três mortos em explosão em fábrica de pirotecnia em Espanha

Seis trabalhadores estavam na fábrica quando o incidente aconteceu, no município de Guadix.

19:56

Três pessoas morreram esta segunda-feira na sequência de uma explosão numa fábrica de pirotecnia no município de Guadix, em Espanha.



Segundo avança a rede de rádio espanhola Cadena Ser, o incidente aconteceu às 18h30 quando foram recebidas chamadas de alerta para uma explosão.



No momento do incidente estavam seis trabalhadores na fábrica.



A Guarda Civil espanhola e a polícia local estiveram no local.