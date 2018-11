Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Três mortos em incêndio em hospital no Rio de Janeiro

Chamas deflagraram no Brasil. Vítimas eram idosas.

Três pessoas morreram na sequência de um incêndio que deflagrou este sábado num hospital municipal do Rio de Janeiro, no Brasil.



Segundo avança a imprensa brasileira, as três vítimas acabaram por morrer quando foram transferidas para a unidade principal do hospital.



"Eram três pessoas muito idosas", disse um dos médicos. "Essas pessoas não morreram durante o incêndio, mas sim devido ao seu quadro clínico", explicou.



Vários funcionários conseguiram remover todos os pacientes que estavam internados no primeiro andar do prédio.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="pt" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/LeiSecaRJ?ref_src=twsrc%5Etfw">@LeiSecaRJ</a> incêndio na rua da entrada do hospital Lourenço Jorge na Barra. Polícia e bombeiros no local. Grande engarrafamento. <a href="https://t.co/8a9zcuwLwU">pic.twitter.com/8a9zcuwLwU</a></p>— William Santos (@WilliamSantosRJ) <a href="https://twitter.com/WilliamSantosRJ/status/1058795094713753601?ref_src=twsrc%5Etfw">3 de novembro de 2018</a></blockquote>

