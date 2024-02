Três mortos em queda de helicóptero de emergência russo

Um helicóptero MI-8 do ministério das Emergências da Rússia caiu num lago da Carélia, na Rússia. Três tripulantes morreram, segundo as autoridades russas, citadas pela Reuters."O avião fazia um voo de treino. O helicóptero era pilotado por uma tripulação experiente com milhares de horas de voo", informou o ministério no Telegram.O avião desapareceu do radar no fim do dia deste domingo. Os destroços foram encontrados a 11 km da costa do Lago Onega.Mergulhadores e um veículo subaquático controlado à distância estão a ser nas buscas.Em atualização