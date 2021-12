Três mortos em tiroteio em loja de conveniência no Texas, EUA

Três pessoas foram mortas a tiro na noite deste domingo numa loja de conveniência em Garland, no Texas, nos EUA. Uma quarta vítima foi hospitalizada e está em estado crítico.

O tenente Pedro Barrineu, a cargo do caso, disse que as imagens de videovigilância mostraram um homem a sair de um camião e a disparar imediatamente a seguir a entrar na loja. Logo a seguir, o homem regressou ao camião, que era conduzido por um segundo homem.



"Não parece ser um roubo", disse Barrineau à CNN. Os investigadores ainda estão a tentar identificar o suspeito e o motorista e ainda não têm certeza se o atirador conhecia as vítimas.