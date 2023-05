Três mortos em tiroteio no sul dos EUA. Atirador tem 18 anos

Três pessoas morreram e sete ficaram feridas, incluindo dois agentes da polícia, quando um jovem de 18 anos abriu fogo numa cidade no sul dos Estados, antes de ser abatido pelas forças de segurança.

O incidente ocorreu por volta das 11h00 de segunda-feira (18h00 em Lisboa) em Farmington, uma cidade com cerca de 50 mil habitantes, no estado do Novo México, que serve de dormitório para a indústria de petróleo e gás natural da região.

O chefe adjunto da polícia de Farmington, Baric Crum, disse numa conferência de imprensa que os agentes foram chamados e encontraram "uma cena caótica", onde um homem estava a disparar sobre pessoas numa rua residencial.