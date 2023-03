Três mulheres desapareceram sem deixar rasto no México depois de entrarem no país para vender roupa

Três mulheres desapareceram há duas semanas, sem deixar rasto, no México depois terem passado a fronteira com o propósito de vender roupas num mercado de rua.Marina Perez Rios, de 48 anos e a irmã Martiza Trinidad Perez Rios, de 47, assim como a amiga que as acompanhava, Alicia Cervantes Saenz, de 53 anos, foram vistas pela última vez a 24 de fevereiro. Iam a caminho da cidade de Montemorelos, no estado mexicano de Nuevo León, avança a CNN Internacional.O marido de uma das desaparecidas terá falado com a companheira, quando esta seguia viagem para o país, mas deixou de conseguir contactá-la depois disso. Ficou preocupado e reportou o caso às autoridades, que agora investigam o desaparecimento, com a colaboração da polícia mexicana