Três mulheres vão investigar para a ONU a repressão aos protestos

O Conselho de Direitos Humanos da ONU anunciou Eesta terça-feira que três mulheres vão formar a missão de investigação das Nações Unidas para o Irão, aprovada a 24 de novembro pela assembleia deste órgão em sessão extraordinária.

Segundo um comunicado, Sara Hossain (Bangladesh), que preside a missão, Shaheen Sardar Ali (Paquistão) e Viviana Krsticevic (Argentina) formam o grupo cuja principal tarefa é recolher e analisar provas de violações dos direitos humanos no quadro da repressão aos protestos.

Hossain é advogada no Supremo Tribunal do Bangladesh e colaborou, no passado, na investigação da ONU sobre abusos na Coreia do Norte, Sardar Ali foi vice-presidente do Grupo de Trabalho da ONU sobre Detenções Arbitrárias, e Krsticevic é diretora executiva do Centro de Direito e Justiça Internacional, uma organização civil para a promoção dos direitos humanos no continente americano.